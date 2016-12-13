CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Aroon oscillator on chart - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2513
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия осциллятора Арун, аналогичная по форме этому коду. Она отображает раскрашенную линию, бары или свечи на основном графике (и это может делаться автоматически, в зависимости от типа графика).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16834

Aroon on chart Aroon on chart

Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.

Aroon Indicator in new form Aroon Indicator in new form

Индикатор Арун в новом отображении.

Double Smoothed Stochastic Double Smoothed Stochastic

Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.

Double Smoothed Stochastic on Chart Double Smoothed Stochastic on Chart

Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.