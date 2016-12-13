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Aroon oscillator on chart - индикатор для MetaTrader 5
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Версия осциллятора Арун, аналогичная по форме этому коду. Она отображает раскрашенную линию, бары или свечи на основном графике (и это может делаться автоматически, в зависимости от типа графика).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16834
Aroon on chart
Версия индикатора Арун "он-чарт" (на графике). Она показывает цветную линию, бары/свечи на главном графике.Aroon Indicator in new form
Индикатор Арун в новом отображении.
Double Smoothed Stochastic
Дважды сглаженный стохастик с дополнительными опциями.Double Smoothed Stochastic on Chart
Версия "on chart" (на графике) дважды сглаженного Стохастика.