コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

チャート上のAroonオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1063
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このコードと同じ形のAroonオシレータバージョンで鵜s。メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示します（チャートの種類によって自動的に行えます）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16834

チャート上のAroon チャート上のAroon

メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示するroon指標バージョン。

新しい形のAroon指標 新しい形のAroon指標

新しい可視性を持ったAroon指標

二重平滑ストキャスティクス 二重平滑ストキャスティクス

追加的なオプションを持つ二重平滑ストキャスティクス

チャートでの二重平滑ストキャスティクス チャートでの二重平滑ストキャスティクス

二重平滑ストキャスティクスの「チャート上」のバージョン。