私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
チャート上のAroonオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このコードと同じ形のAroonオシレータバージョンで鵜s。メインチャートに色付きの線、バーまたはローソク足を表示します（チャートの種類によって自動的に行えます）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16834
