TTM Waves Indicator - indicador para MetaTrader 5
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Se trata de una combinación de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B y TTM wave C. La única diferencia entre ellos está en los parámetros, y precisamente por ello he creado esta nueva versión.
Los parámetros para las ondas A,B y C son los siguientes:
- TTM wave A : 8,13,25
- TTM wave B : 34,45,53
- TTM wave C : 50,60,60
En esta variante del indicador se usa el gradiente de color.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16820
