Se trata de una combinación de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B y TTM wave C. La única diferencia entre ellos está en los parámetros, y precisamente por ello he creado esta nueva versión.

Los parámetros para las ondas A,B y C son los siguientes:

TTM wave A : 8,13,25

TTM wave B : 34,45,53

TTM wave C : 50,60,60

En esta variante del indicador se usa el gradiente de color.