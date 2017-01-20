CodeBaseSecciones
TTM Waves Indicator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
1941
(21)
ttm_waves.mq5 (5.36 KB) ver
Se trata de una combinación de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B y TTM wave C. La única diferencia entre ellos está en los parámetros, y precisamente por ello he creado esta nueva versión.

Los parámetros para las ondas A,B y C son los siguientes:

  • TTM wave A : 8,13,25  
  • TTM wave B : 34,45,53
  • TTM wave C : 50,60,60

En esta variante del indicador se usa el gradiente de color.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16820

