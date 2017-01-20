Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Se trata de una EMA de doble suavizado. El nombre nos remite a una ЕМА de doble suavizado (DEMA), sin embargo, este indicador se calcula de otra forma (así que se trata en cierta forma de una DEMA con un toque especial). La EMA de doble suavizado es obviamente más rápida que la EMA o la DEMA y continúa estando bastante suavizada, lo cual me gusta mucho. Es muy sencilla, pero además, da algunos resultados muy buenos.
