Indicadores

RSI of MACD double - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Versión RSI de MACD doble para MetaTrader 5. Los valores están desplazados a -50, para tener cruces adicionales con la línea cero. En el indicador original, el valor original de RSI sería 50. Esto puede ayudar de forma adicional a identificar el estado de la tendencia.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16822

