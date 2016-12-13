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Индикаторы

TTM Waves Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2984
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Это комбинация 3 разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B иTTM волна C. Единственное различие между ними тремя — в параметрах, и именно из-за этого я создал эту новую версию.

Параметры для волн A,B и C следующие:

  • TTM волна A : 8,13,25  
  • TTM волна B : 34,45,53
  • TTM волна C : 50,60,60

В этом варианте индикатора используется градиент цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16820

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.

Double Smooothed EMA Double Smooothed EMA

Градиентная версия дважды сглаженной EMA.

TTM Waves, v. 2.0 TTM Waves, v. 2.0

Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.

RSI of MACD double RSI of MACD double

Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.