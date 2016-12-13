Это комбинация 3 разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B иTTM волна C. Единственное различие между ними тремя — в параметрах, и именно из-за этого я создал эту новую версию.

Параметры для волн A,B и C следующие:

TTM волна A : 8,13,25

TTM волна B : 34,45,53

TTM волна C : 50,60,60

В этом варианте индикатора используется градиент цвета.