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TTM Waves Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Это комбинация 3 разных индикаторов: TTM волна A, TTM волна B иTTM волна C. Единственное различие между ними тремя — в параметрах, и именно из-за этого я создал эту новую версию.
Параметры для волн A,B и C следующие:
- TTM волна A : 8,13,25
- TTM волна B : 34,45,53
- TTM волна C : 50,60,60
В этом варианте индикатора используется градиент цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16820
Guppy MMA of Double Smoothed Ema
Эта версия использует дважды сглаженную ЕМА, а не одну из регулярных МА.Double Smooothed EMA
Градиентная версия дважды сглаженной EMA.
TTM Waves, v. 2.0
Еще одна версия, которая отрисовывает участки, когда наклон соответствует тренду.RSI of MACD double
Версия RSI от двойной MACD для MetaTrader 5.