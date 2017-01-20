GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE ™

Este indicador ha sido desarrollado por Daryl Guppy. Su descripción al completo se encuentra en el trabajo TREND TRADING. El indicador predice el comportamiento de los tráders e inversores con el uso de dos grupos de medias. Para identificar los puntos de acuerdo y desacuerdo que preceden a los cambios significativos de tendencia, se usa la repetición fractal.

Aplicación

Se usa para comprender la naturaleza y el carácter de la tendencia. Se usa para valorar el nivel y la escala de la actividad comercial. Una actividad comercial excesiva puede desestabilizar las tendencias fuertes. El análisis de tendencias permite elegir de forma más efectiva las estrategias comerciales adecuadas, tales como el comercio con ruptura, el seguimiento de tendencia, etc. Se puede aplicar al comercio en las dos direcciones. Es posible utilizarlo en el trading intradía. Asimismo, se usa para el análisis del estilo de las inversiones a largo plazo.

Táctica

Unión a una tendencia establecida en los puntos de debilidad de precio

Unión a una tendencia establecida de ruptura hacia nuevos máximos

Comercio con ruptura usando las caídas prolongadas y los saltos

Es preferible el comercio con rallies negativos prolongados al comercio con cambio de tendencia

Identificación temprana de la tendencia

Normas

El grado y el carácter de la división del comportamiento de los grupos en una perspectiva a largo plazo, determina la fuerza y la debilidad de la tendencia.

El grado y el carácter de la división de los grupos en una perspectiva a corto plazo, determina el carácter de la actividad comercial.

El grado y el carácter de la división entre los dos grupos de medias móviles, determina el carácter de la tendencia.

Los estrechamientos muestran el "acuerdo" entre el precio y los volúmenes.

El estrechamiento simultáneo de ambos grupos es señal de que el activo se ha sobrevalorado intensamente y, potencialmente, indica un próximo cambio de tendencia.

Comercio en la dirección del grupo a largo plazo de medias móviles.

La proporción entre grupos da información importante sobre la naturaleza y el carácter de la tendencia.

No use como instrumento de interpretación el cruce de las medias móviles.

Ventajas

Permite analizar de forma efectiva el entorno de trading.

Permite elegir las tácticas comerciales adecuadas.

Mejora la comprensión de la fuerza de la tendencia.

Aumenta la efectividad de la valoración de los movimientos de precio, tales como los picos y los valles.

Aumenta la efectividad de la comprensión de la actividad y el comportamiento de los tráders e inversores.



Defectos

Resulta inefectivo para los activos de escasa tendencia

No se puede aplicar a todos los activos de tendencia

No se puede utilizar como señal de cruce de medias móviles

Los valores intermedios se colorean de forma automática, por eso, el número real de parámetros no es significativo, el indicador es sencillo de usar.



Esta versión usa la ЕМА de doble suavizado, y no una МА habitual.