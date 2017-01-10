代码库部分
TTM 波浪指标 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
ttm_waves.mq5 (5.36 KB) 预览
这是 3 个独立指标的组合: TTM 波浪 A, TTM 波浪 B 和 TTM 波浪 C。3 个指标之间的唯一区别在于参数, 这就是为什么我要做新版本。

波浪 A, B 和 C 的参数如下:

  • TTM 波浪 A : 8,13,25  
  • TTM 波浪 B : 34,45,53
  • TTM 波浪 C : 50,60,60

在此变量中使用颜色渐变。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16820

