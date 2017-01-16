コードベースセクション
TTM波指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

これはTTM波A、TTM波B、TTM波Cの3つの独立した指標の組み合わせです。これらの唯一の違いはパラメータであり、これが私が新しいバージョンを作ることにしたわけです。

波A、B、Cのパラメータは次のとおりです。

  • TTM波A：8,13,25  
  • TTM波B：34,45,53
  • TTM波C：50,60,60

この変数では、色のグラデーションが使用されます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16820

