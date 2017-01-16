これはTTM波A、TTM波B、TTM波Cの3つの独立した指標の組み合わせです。これらの唯一の違いはパラメータであり、これが私が新しいバージョンを作ることにしたわけです。

波A、B、Cのパラメータは次のとおりです。

TTM波A：8,13,25

TTM波B：34,45,53

TTM波C：50,60,60

この変数では、色のグラデーションが使用されます。