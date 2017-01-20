CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TTM Waves, v. 2.0 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(16)
Publicado:
ttm_waves_2.mq5 (5.76 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otra versión más que dibuja las zonas en las que la inclinación corresponde a la tendencia (la posición se iguala con la línea cero). Las zonas vacías se han dejado así a propósito: resultaba interesante ver qué aspecto tendrían en este caso.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16821

TTM Waves Indicator TTM Waves Indicator

Se trata de una combinación de tres indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B y TTM wave C.

Guppy MMA of Double Smoothed Ema Guppy MMA of Double Smoothed Ema

Esta versión usa la ЕМА de doble suavizado, y no una МА habitual.

RSI of MACD double RSI of MACD double

Versión RSI de MACD doble para MetaTrader 5.

Normalized Velocity Normalized Velocity

Indicador normalizado Velocity, para cuyo dibujado se usa por defecto un gradiente de color.