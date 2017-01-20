Mira cómo descargar robots gratis
TTM Waves, v. 2.0 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1021
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Otra versión más que dibuja las zonas en las que la inclinación corresponde a la tendencia (la posición se iguala con la línea cero). Las zonas vacías se han dejado así a propósito: resultaba interesante ver qué aspecto tendrían en este caso.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16821
