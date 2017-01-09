Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
TTM Waves Indicator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1387
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Dies ist eine Kombination von 3 einzelnen Indikatoren: TTM wave A, TTM wave B and TTM wave C. Der einzige Unterschied zwischen den 3 liegt in den Parametern und daher schuf ich eine neue Version.
Die Parameter für die "waves" A,B und C sind wie folgt:
- TTM wave A : 8,13,25
- TTM wave B : 34,45,53
- TTM wave C : 50,60,60
Dieser Indikator verwendet Farbverläufe.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16820
