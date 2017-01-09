Dies ist eine Kombination von 3 einzelnen Indikatoren: TTM wave A, TTM wave B and TTM wave C. Der einzige Unterschied zwischen den 3 liegt in den Parametern und daher schuf ich eine neue Version.

Die Parameter für die "waves" A,B und C sind wie folgt:

TTM wave A : 8,13,25

TTM wave B : 34,45,53

TTM wave C : 50,60,60

Dieser Indikator verwendet Farbverläufe.