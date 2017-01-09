CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador TTM Waves - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Esta é uma combinação de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B e TTM wave C. A única diferença entre o 3 está nos parâmetros e é por isso que eu fiz uma nova versão.

Os parâmetros para ondas A, B e C são os seguintes:

  • TTM wave A : 8,13,25  
  • TTM wave B : 34,45,53
  • TTM wave C : 50,60,60

Nesta versão é utilizado o gradiente de cores.

