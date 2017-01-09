Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador TTM Waves - indicador para MetaTrader 5
Esta é uma combinação de 3 indicadores distintos: TTM wave A, TTM wave B e TTM wave C. A única diferença entre o 3 está nos parâmetros e é por isso que eu fiz uma nova versão.
Os parâmetros para ondas A, B e C são os seguintes:
- TTM wave A : 8,13,25
- TTM wave B : 34,45,53
- TTM wave C : 50,60,60
Nesta versão é utilizado o gradiente de cores.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16820
