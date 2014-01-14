CodeBaseSecciones
DT-Pirson - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador de volatilidad. Valores superiores a 0.5 avisan acerca de una fuerte tendencia. El indicador cae hasta cero en un mercado plano.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 24.07.2008.   

Fig.1 Indicador DT-Pirson

