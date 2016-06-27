Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DT-Pirson - Indikator für den MetaTrader 5
Der Volatilitäts-Indikator. Werte über 0,5 zeigen einen starken Trend. Der Indikator fällt bis auf Null bei einem Seitwärtsmarkt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.07.2008.
Abb.1 Der Indikator DT-Pirson
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1681
Cam_H2_H5_Historical
Ein modifizierter Camarilla dt Historical IndikatorAutoDayFibs
Zeichnet automatisch die Fibonacci-Linien der Spanne des Vortages oder des aktuellen Tages
SSL
Ein Signal-Indikator, der zwei gleitende Durchschnitte in NRTR-Form verwendetMACD_with_Crossing
Eine Variation des MACD-Themas mit den farbigen Balken als Signale für Ein- und Ausstieg.