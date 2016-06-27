CodeBaseKategorien
DT-Pirson - Indikator für den MetaTrader 5

Der Volatilitäts-Indikator. Werte über 0,5 zeigen einen starken Trend. Der Indikator fällt bis auf Null bei einem Seitwärtsmarkt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.07.2008.   

Fig.1 Der Indikator DT-Pirson

Abb.1 Der Indikator DT-Pirson

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1681

