Der Volatilitäts-Indikator. Werte über 0,5 zeigen einen starken Trend. Der Indikator fällt bis auf Null bei einem Seitwärtsmarkt.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.07.2008.

Abb.1 Der Indikator DT-Pirson