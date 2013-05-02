Индикатор волатильности. Значения выше 0,5 свидетельствуют о наличии сильной трендовой тенденции. При флетовых состояниях рынка индикатор опускается до нуля.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.07.2008.

Рис.1 Индикатор DT-Pirson