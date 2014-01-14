La clase CATROnArray está diseñada para calcular los valores de Average True Range (ATR, Rango Medio Verdadero) en búferes de indicador.



Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate(); double aDataHigh[] - búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador; double aDataLow[] - búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador; double aDataClose[] - búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del cierre (Close) para el cálculo del indicador; double aTR[] - búfer intermedio;

- búfer intermedio; double aATR[] - búfer con el indicador calculado.

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.

Métodos adicionales:

Test_ATROnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CATROnArray. El archivo IncATROnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

En lugar de los tres búferes de datos de origen transferidos al método Solve (parámetros aDataHigh[], aDataLow[] y aDataClose[] parameters) se puede transferir un solo búfer, por ejemplo, el indicador se puede calcular a partir de los datos de cualquier otro indicador.

Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray.mqh para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

El Average True Range (Rango Medio Verdadero) es un indicador técnico que muestra la volatilidad del mercado. Welles Wilder introdujo este indicador técnico en su libro "Nuevos Conceptos sobre Sistemas Técnicos de Operaciones en Bolsa". Desde entonces se viene utilizando como componente de un gran número de indicadores y otros sistemas de trading.