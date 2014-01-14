CodeBaseSeções
DT-Pirson - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

klot

Indicador de volatilidade. Valores superiores a 0.5 indicam uma forte tendência. O indicador cai até zero quando o mercado anda lateralmente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.07.2008.

Fig.1 Indicador DT-Pirson

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1681

