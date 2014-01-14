Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DT-Pirson - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1444
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
klot
Indicador de volatilidade. Valores superiores a 0.5 indicam uma forte tendência. O indicador cai até zero quando o mercado anda lateralmente.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.07.2008.
Fig.1 Indicador DT-Pirson
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1681
Past Regression Deviated
Indicador canal de tendência.ColorXWPR
Versão aprimorada da Variação percentual de Larry Williams.