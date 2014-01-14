Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VGridLine Daily - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1189
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador muestra la cuadrícula de tiempo vertical de un día en un gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Daily_"; // Nombre de la línea input color Line_Color=Magenta; // Color de la línear input STYLE Line_Style=SOLID_; // Estilo de visualización de la línea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Ancho de la línea input bool SetBackground=true; // Líneas del fondo de la visualización input uint LinesTotal=10; // Número de líneas en el histórico input uint FutureTotal=1; // >// Número de líneas de histórico futuro vacío
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/618
ReverseSymbol (Inversa del símbolo)
El indicador permite trabajar escogiendo entre el tiempo real del instrumento financiero o su simétrica (1/X).IncADXOnArray
La clase CADXOnArray está diseñada para calcular los valores de Average Directional Movement Index (ADX, Índice de Movimiento Direccional Medio) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.
DT-Pirson
El indicador de volatilidadIncATROnArray
La clase CATROnArray está diseñada para calcular los valores de Average True Range (ATR, Rango Medio Verdadero) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.