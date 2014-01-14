CodeBaseSecciones
Indicadores

VGridLine Weekly - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1026
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
El indicador crea la cuadrícula de tiempo vertical de una semana en un gráfico.

VGridLine Weekly

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada del Indicador          |
//+----------------------------------------------+ 
input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nombre de la línea
input color Line_Color=Aqua;                 // Color de la línear
input STYLE Line_Style=SOLID_;               // Estilo de visualización de la línea
input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1;             // Ancho de la línea
input bool SetBackground=true;               // Líneas del fondo de la visualización 
input uint LinesTotal=10;                    // Número de líneas en el histórico
input uint FutureTotal=1;                    // Número de líneas de histórico futuro vacío

IncATROnArray IncATROnArray

La clase CATROnArray está diseñada para calcular los valores de Average True Range (ATR, Rango Medio Verdadero) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.

DT-Pirson DT-Pirson

El indicador de volatilidad

Multi RSI Multi RSI

Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el mismo gráfico.

IncMAOnArray IncMAOnArray

La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.