VGridLine Weekly - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1026
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador crea la cuadrícula de tiempo vertical de una semana en un gráfico.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input string LinesSirname="VLine_Grid_Weekly_"; // Nombre de la línea input color Line_Color=Aqua; // Color de la línear input STYLE Line_Style=SOLID_; // Estilo de visualización de la línea input ENUM_WIDTH Line_Width=w_1; // Ancho de la línea input bool SetBackground=true; // Líneas del fondo de la visualización input uint LinesTotal=10; // Número de líneas en el histórico input uint FutureTotal=1; // Número de líneas de histórico futuro vacío
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/617
IncATROnArray
La clase CATROnArray está diseñada para calcular los valores de Average True Range (ATR, Rango Medio Verdadero) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.DT-Pirson
El indicador de volatilidad
Multi RSI
Ocho indicadores técnicos RSI (Índice de Fuerza Relativa) en el mismo gráfico.IncMAOnArray
La clase CMAOnArray está diseñada para calcular los valores de Moving Average (Media Móvil) en un búfer de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.