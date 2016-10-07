無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DT-Pirson - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
- 883
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
図1 DT-Pirson指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1681
Cam_H2_H5_Historical
修正された Camarilla dt Historical 指標AutoDayFibs
この指標は昨日か今日の範囲で自動的にフィボナッチラインを描画します。
SSL
NRTRの形で2つの移動平均を使用するセマフォシグナル指標MACD_with_Crossing
参入とエグジットのシグナルとして色付きの棒を使ったテーマMACDのバリエーション