ポケットに対して
インディケータ

DT-Pirson - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
図1 DT-Pirson指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1681

