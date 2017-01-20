Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic of Super Smoother, v.2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1642
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se trata de la segunda versión del Estocástico súper-suavizador. Se ha añadido el dibujado del estocástico de color en la zona de la línea básica, establecida en el valor 50. Esto, por ejemplo, ha sido totalmente imposible de implementar en MetaTrader 4, al igual que el número de colores disponibles.
Este método se "lee" mejor y da un criterio adicional de formación de la tendencia.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16801
Media móvil de Hull con pesos aleatorios para el cálculo.Stochastic of Adaptive Super Smoother
Indicador de suavizado adapatativo, usado para filtrar los precios antes de usarlos para el cálculo de Estocástico.
Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.Stochastic of Adaptive Smoother
La adaptación tiene lugar usando la desviación estándar.