Indicadores

Stochastic of Super Smoother, v.2 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1642
Ranking:
(19)
Publicado:
Se trata de la segunda versión del Estocástico súper-suavizador. Se ha añadido el dibujado del estocástico de color en la zona de la línea básica, establecida en el valor 50. Esto, por ejemplo, ha sido totalmente imposible de implementar en MetaTrader 4, al igual que el número de colores disponibles.

Este método se "lee" mejor y da un criterio adicional de formación de la tendencia.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16801

