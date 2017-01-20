Mira cómo descargar robots gratis
Stochastic of Adaptive Smoother - indicador para MetaTrader 5
En este indicador, en lugar de usar un suavizador simple monocolor, se usa uno adaptativo.
La adaptatividad se alcanza usando la desviación estándar, para hacer al indicador sensible a los cambios de precio lo más deprisa posible. Los precios filtrados se añaden a las señales falsas, así que podemos analizar el indicador como "de tendencia".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16803
Adaptive Smoother
Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.Stochastic of Super Smoother, v.2
Segunda versión del indicador con funciones añadidas.
Stochastic of RSX
Estocástico que usa RSX como parámetro de entrada para los cálculos.Donchian Channel MTF
Versión de marco múltiple del canal Donchian.