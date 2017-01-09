Participe de nossa página de fãs
Estocástico do Super Smoother, v.2 - indicador para MetaTrader 5
- 1873
Esta é a segunda versão do estocástico do super smoother. Foi adicionado a cor do estocástico de uma parte também, que é desenhado em torno da linha 50 de base. Isso, por exemplo, é completamente impossível de fazer no MetaTrader 4, juntamente com o número de cores utilizado para isso.
Ele fica um pouco mais "legível" desta maneira e isso nos fornece um critério adicional da tendência em formação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16801
O Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocástico
A adaptação é feita usando o desvio padrão.