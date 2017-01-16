コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

スーパースムーザーストキャスティクスv.2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1086
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これはスーパースムーザーストキャスティクスのバージョン2です。50基底線の周りに描かれる色付きのストキャスティクスの部分が追加されました。使用する色の数もそうですが、例えばこれはMetaTrader 4では完全に不可能です。

これはもう少し「可読性の高い」方法であり、動向形成の追加の基準です。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16801

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

任意の重みの計算を持つハル移動平均

適応スーパースムーザーストキャスティクス 適応スーパースムーザーストキャスティクス

適応スーパースムーザーは、ストキャスティクスの計算に使用される前の価格の事前フィルタリングに使用されます

適応スムーザー 適応スムーザー

部分的な計算期間を持つ可能性を使用して適応性を持たせることができるあと一つの平均/スムーザー。

適応スムーザーストキャスティクス 適応スムーザーストキャスティクス

適応は標準偏差を使って行われます。