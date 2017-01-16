これはスーパースムーザーストキャスティクスのバージョン2です。50基底線の周りに描かれる色付きのストキャスティクスの部分が追加されました。使用する色の数もそうですが、例えばこれはMetaTrader 4では完全に不可能です。



これはもう少し「可読性の高い」方法であり、動向形成の追加の基準です。





