Indikatoren

Der Stochastik "Super Smoother", v.2 - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1302
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Dies ist die zweite Version des Stochastik mit "Super Smoother". Er verfügt über zusätzliche Farben die sich in der Region um die 50er Linie zeigen. Das ist etwas, was zum Beispiel im MetaTrader 4 unmöglich ist.

Dadurch wir er leichter "lesbar" und es ist ein zusätzliches Merkmal der Trenderkennung.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16801

