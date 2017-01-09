und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Stochastik "Super Smoother", v.2 - Indikator für den MetaTrader 5
1302
Dies ist die zweite Version des Stochastik mit "Super Smoother". Er verfügt über zusätzliche Farben die sich in der Region um die 50er Linie zeigen. Das ist etwas, was zum Beispiel im MetaTrader 4 unmöglich ist.
Dadurch wir er leichter "lesbar" und es ist ein zusätzliches Merkmal der Trenderkennung.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16801
