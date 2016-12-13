Это вторая версия Стохастика суперсглаживателя. Добавлена отрисовка цветного стохастика в районе базовой линии, установленной на значении 50. Это, например, совершенно невозможно было реализовать для MetaTrader 4, равно как и количество доступных цветов.



Такой способ лучше "читается" и дает дополнительный критерий формирования тренда.





