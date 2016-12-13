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Индикаторы

Stochastic of Super Smoother, v.2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Это вторая версия Стохастика суперсглаживателя. Добавлена отрисовка цветного стохастика в районе базовой линии, установленной на значении 50. Это, например, совершенно невозможно было реализовать для MetaTrader 4, равно как и количество доступных цветов.

Такой способ лучше "читается" и дает дополнительный критерий формирования тренда.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16801

Hull Moving Average Hull Moving Average

Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.

Stochastic of Adaptive Super Smoother Stochastic of Adaptive Super Smoother

Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.

Adaptive Smoother Adaptive Smoother

Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.

Stochastic of Adaptive Smoother Stochastic of Adaptive Smoother

Адаптация происходит с использованием стандартного отклонения.