Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic of Super Smoother, v.2 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2512
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это вторая версия Стохастика суперсглаживателя. Добавлена отрисовка цветного стохастика в районе базовой линии, установленной на значении 50. Это, например, совершенно невозможно было реализовать для MetaTrader 4, равно как и количество доступных цветов.
Такой способ лучше "читается" и дает дополнительный критерий формирования тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16801
Скользящая средняя Халла с произвольными весами для расчета.Stochastic of Adaptive Super Smoother
Адаптивный сглаживающий индикатор, используемый для префильтрации цен перед тем, как использовать их для расчета Стохастика.
Еще одна скользящая средняя/сглаживающий фильтр, который благодаря своему фракционному способу расчета может быть использован в адаптивном варианте.Stochastic of Adaptive Smoother
Адаптация происходит с использованием стандартного отклонения.