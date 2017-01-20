Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Adaptive Smoother - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1264
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.
Algunos lo llaman el suavizador de Yurik, sin embargo, siendo estrictos, hay una diferencia. Así que lo llamaremos simplemente suavizador. La mayor diferencia reside en que es adaptativo, a diferencia de indicadores análogos que se pueden encontrar en la red. En él se usa la desviación estándar como método adaptativo.
Se trata de un buen filtro, puesto que a diferencia de las versiones JMA, hereda los valores, lo que evita el problema de redibujado que existe con casi todas las versiones JMA. Los más probable es que no tenga una respuesta como el JMA real, pero esta nueva forma es adaptativa, y merece nuestra atención.
____________________
Para librarse de la adaptatividad, solo tendrá que poner el periodo 1.
A primera vista, los periodos largos de adaptatividad dan mejores resultados, pero será mejor experirmentar un poco con ello.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16802
Segunda versión del indicador con funciones añadidas.Hull Moving Average
Media móvil de Hull con pesos aleatorios para el cálculo.
La adaptación tiene lugar usando la desviación estándar.Stochastic of RSX
Estocástico que usa RSX como parámetro de entrada para los cálculos.