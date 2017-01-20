Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.



Algunos lo llaman el suavizador de Yurik, sin embargo, siendo estrictos, hay una diferencia. Así que lo llamaremos simplemente suavizador. La mayor diferencia reside en que es adaptativo, a diferencia de indicadores análogos que se pueden encontrar en la red. En él se usa la desviación estándar como método adaptativo.

Se trata de un buen filtro, puesto que a diferencia de las versiones JMA, hereda los valores, lo que evita el problema de redibujado que existe con casi todas las versiones JMA. Los más probable es que no tenga una respuesta como el JMA real, pero esta nueva forma es adaptativa, y merece nuestra atención.

Para librarse de la adaptatividad, solo tendrá que poner el periodo 1.

A primera vista, los periodos largos de adaptatividad dan mejores resultados, pero será mejor experirmentar un poco con ello.