Indicadores

Stochastic of Adaptive Super Smoother - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Un nuevo indicador de la serie de experimentos con el "súper-suavizado", con longitud variable. En este caso, el indicador adapatativo se usa para filtrar el precio antes de usarlo para el cálculo de Estocástico.

A primera vista, parece útil y efectivo en el comercio (su uso prácticamente basta para encontrar la tendencia). Recomiendo experimentar un poco con los parámetros con determinados instrumentos y marcos temporales. Puesto que está bien suavizado, se ha decidido dejar los niveles de sobrecompra y sobreventa por defecto en lugar de high y low. Adapte el indicador a sus preferencias y estilo de trading.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16799

