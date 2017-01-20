Un nuevo indicador de la serie de experimentos con el "súper-suavizado", con longitud variable. En este caso, el indicador adapatativo se usa para filtrar el precio antes de usarlo para el cálculo de Estocástico.



A primera vista, parece útil y efectivo en el comercio (su uso prácticamente basta para encontrar la tendencia). Recomiendo experimentar un poco con los parámetros con determinados instrumentos y marcos temporales. Puesto que está bien suavizado, se ha decidido dejar los niveles de sobrecompra y sobreventa por defecto en lugar de high y low. Adapte el indicador a sus preferencias y estilo de trading.