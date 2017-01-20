Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic of Adaptive Super Smoother - indicador para MetaTrader 5
Un nuevo indicador de la serie de experimentos con el "súper-suavizado", con longitud variable. En este caso, el indicador adapatativo se usa para filtrar el precio antes de usarlo para el cálculo de Estocástico.
A primera vista, parece útil y efectivo en el comercio (su uso prácticamente basta para encontrar la tendencia). Recomiendo experimentar un poco con los parámetros con determinados instrumentos y marcos temporales. Puesto que está bien suavizado, se ha decidido dejar los niveles de sobrecompra y sobreventa por defecto en lugar de high y low. Adapte el indicador a sus preferencias y estilo de trading.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16799
«Super suavizador» con el largo variable y coloreo de gradiente.T3 Std Adaptive
Este T3 utiliza la desviación estándar para obtener la adaptividad.
Media móvil de Hull con pesos aleatorios para el cálculo.Stochastic of Super Smoother, v.2
Segunda versión del indicador con funciones añadidas.