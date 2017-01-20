Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Hull Moving Average - indicador para MetaTrader 5
Media móvil de Hull con pesos aleatorios para el cálculo.
El código de fuerza de Hull se ha establecido en 1, el indicador es un análogo casi idéntico de la media móvil regular de Hull. El cambio de parámetro hace este indicador diferente al original. La fuerza puede ser < 1, pero > 0. Si usted la establece como < 1, entonces "ralentizará" el indicador. Si > 1, lo "acelerará".
Indicador de suavizado adapatativo, usado para filtrar los precios antes de usarlos para el cálculo de Estocástico.Super Smoother
«Super suavizador» con el largo variable y coloreo de gradiente.
Segunda versión del indicador con funciones añadidas.Adaptive Smoother
Otra media móvil/filtro suavizador que, gracias a su método fraccionado, se puede usar de forma adaptada.