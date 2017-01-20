CodeBaseSecciones
Hull Moving Average - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
hull_.mq5
Media móvil de Hull con pesos aleatorios para el cálculo.

El código de fuerza de Hull se ha establecido en 1, el indicador es un análogo casi idéntico de la media móvil regular de Hull. El cambio de parámetro hace este indicador diferente al original. La fuerza puede ser < 1, pero > 0. Si usted la establece como < 1, entonces "ralentizará" el indicador. Si > 1, lo "acelerará".



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16800

