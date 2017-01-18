Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI Averages Pre-Filtered - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1415
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sin duda alguna, CCI es un indicador útil.
La única cosa que me preocupaba era su «aspereza», su «nerviosidad». Salta muy rápido debido a cambios repentinos, y a veces esto limita las posibilidades de su uso. Los métodos tradicionales del suavizado no son demasiado buenos por una simple razón: los picos tradicionales para CCI se pierden al utilizar cualquier tipo del suavizado.
La idea de este indicador no consiste en suavizar los resultados, sino en filtrar previamente los precios, y sólo después de eso usarlos para calcular CCI. Y tomando todo eso en cuenta, los resultados sorprendentemente no son nada malos.
Tenemos el indicador CCI con filtración previa que puede llevarse a cabo con 18 tipos de medias, a su elección.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16769
Ha sido añadido el llenado de las zonas de sobrecompra y sobreventa.T3 Velocity
Versión del indicador Velocity en el formato T3.
RSI que está destinado para usarse como filtro.Draw Psy Levels
Se trazan las líneas horizontales a una distancia igual una de la otra.