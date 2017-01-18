CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI Averages Pre-Filtered - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1415
Ranking:
(25)
Publicado:
Sin duda alguna, CCI es un indicador útil.

La única cosa que me preocupaba era su «aspereza», su «nerviosidad». Salta muy rápido debido a cambios repentinos, y a veces esto limita las posibilidades de su uso. Los métodos tradicionales del suavizado no son demasiado buenos por una simple razón: los picos tradicionales para CCI se pierden al utilizar cualquier tipo del suavizado.

La idea de este indicador no consiste en suavizar los resultados, sino en filtrar previamente los precios, y sólo después de eso usarlos para calcular CCI. Y tomando todo eso en cuenta, los resultados sorprendentemente no son nada malos.

Tenemos el indicador CCI con filtración previa que puede llevarse a cabo con 18 tipos de medias, a su elección.




Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16769

