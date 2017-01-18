Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSI Filter - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2354
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se comprueba el estado de RSI (se compara con los niveles 30 y 70), y dependiendo de las rupturas de estos niveles, se construyen tres estados del indicador:
- superior — cuando vemos la ruptura clara por encima del nivel 70 y cuando el estado ha sido heredado de la barra anterior;
- inferior — cuando vemos la ruptura clara por debajo del nivel 30 y cuando el estado ha sido heredado de la barra anterior;
- neutral — cuando el valor está flotando entre los valores 40 y 60.
De esta manera, los valores de RSI se filtran un poco más fuerte. Este indicador puede aplicarse a otros indicadores, y algunas combinaciones pueden ser interesantes (por ejemplo, la aplicación de este filtro al momentum).
PS: se debe usar el período corto de RSI. Los períodos largos de RSI suponen una cantidad menor de las rupturas de los niveles 30 y 70, y eso puede limitar el nivel de su utilización. Como siempre, se recomienda el uso de los períodos cortos de RSI, un período hasta 10, inclusive, es una especie del consenso.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16770
Es un indicador con adición de 18 tipos de medias móviles que pueden ser utilizadas para la filtración previa.RSI Floating Levels
Ha sido añadido el llenado de las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Se trazan las líneas horizontales a una distancia igual una de la otra.Super Trend Hull Indicator
Es un indicador super tendencial en el que se utiliza la media móvil de Hull para los cálculos.