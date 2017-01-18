RSI que está destinado para usarse como filtro.

Se comprueba el estado de RSI (se compara con los niveles 30 y 70), y dependiendo de las rupturas de estos niveles, se construyen tres estados del indicador:



superior — cuando vemos la ruptura clara por encima del nivel 70 y cuando el estado ha sido heredado de la barra anterior;

inferior — cuando vemos la ruptura clara por debajo del nivel 30 y cuando el estado ha sido heredado de la barra anterior;

neutral — cuando el valor está flotando entre los valores 40 y 60.



De esta manera, los valores de RSI se filtran un poco más fuerte. Este indicador puede aplicarse a otros indicadores, y algunas combinaciones pueden ser interesantes (por ejemplo, la aplicación de este filtro al momentum).



PS: se debe usar el período corto de RSI. Los períodos largos de RSI suponen una cantidad menor de las rupturas de los niveles 30 y 70, y eso puede limitar el nivel de su utilización. Como siempre, se recomienda el uso de los períodos cortos de RSI, un período hasta 10, inclusive, es una especie del consenso.



