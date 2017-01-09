CodeBaseKategorien
Der CCI ist ohne Zweifel ein nützlicher Indikator.

Das einzig Störende ist seine "Grobheit" oder "Nervosität". Er springt bei einem plötzliche Wechsel sehr schnell und das schränkt seine Verwendung ein. Traditionelle Wege der Glättung sind aus einem einfachen Grund nicht gut genug: Die für den CCI charakteristischen Spitzen gehen dadurch verloren (durch jede Form der Glättung).

Die Idee hier ist, nicht die Ergebnisse zu filtern, sondern vorher den Preis, und dann daraus den CCI zu berechnen. Und, bedenkt man alles, sind die Ergebnisse überraschend gut.

Dies ist der Indikator CCI pre-filtered mit 18 Glättungsmöglichkeiten für das "pre-filtering".




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16769

