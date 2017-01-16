無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCI Averages Pre-Filtered - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1536
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
CCIは間違いなく有用な指標です。
私を悩ます唯一のことは、その「粗さ」または「緊張している」ことです。それは突然の変化で非常に迅速にジャンプするので、時には単にその有用性が限られてしまいます。伝統的な平滑化の方法は一理由によって十分に優れたものではありません。CCIに特有のピークが、どんな平滑化によっても失われるということです（ここで「どんな」が強調されるべきです）。
このアイデアは、結果を平滑にすることではなく、まず価格をフィルタリングしてからCCI計算で使用することです。そして、すべてを考慮すると、結果は驚くほど良いです。
私を悩ます唯一のことは、その「粗さ」または「緊張している」ことです。それは突然の変化で非常に迅速にジャンプするので、時には単にその有用性が限られてしまいます。伝統的な平滑化の方法は一理由によって十分に優れたものではありません。CCIに特有のピークが、どんな平滑化によっても失われるということです（ここで「どんな」が強調されるべきです）。
このアイデアは、結果を平滑にすることではなく、まず価格をフィルタリングしてからCCI計算で使用することです。そして、すべてを考慮すると、結果は驚くほど良いです。
これは、プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16769
RSI浮動レベル
買われ過ぎ及び売られ過ぎ領域のための塗りつぶしされた配列を追加しました。T3 Velocity
VelocityのT3版です。