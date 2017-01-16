CCIは間違いなく有用な指標です。

私を悩ます唯一のことは、その「粗さ」または「緊張している」ことです。それは突然の変化で非常に迅速にジャンプするので、時には単にその有用性が限られてしまいます。伝統的な平滑化の方法は一理由によって十分に優れたものではありません。CCIに特有のピークが、どんな平滑化によっても失われるということです（ここで「どんな」が強調されるべきです）。



このアイデアは、結果を平滑にすることではなく、まず価格をフィルタリングしてからCCI計算で使用することです。そして、すべてを考慮すると、結果は驚くほど良いです。



これは、プリフィルタリングに使用できる18種類の平均が追加された、CCI pre-filtered 指標です。







