Indicadores

Draw Psy Levels - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1183
Ranking:
(18)
Publicado:
Autor real: Im_hungry

Usted especifica el precio máximo y mínimo para su gráfico, e indicador traza a su base las líneas horizontales de los niveles importantes desde el punto de vista psicológico.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16773

