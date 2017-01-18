Mira cómo descargar robots gratis
Draw Psy Levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1183
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor real: Im_hungry
Usted especifica el precio máximo y mínimo para su gráfico, e indicador traza a su base las líneas horizontales de los niveles importantes desde el punto de vista psicológico.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16773
