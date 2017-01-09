CodeBaseSeções
Indicadores

Médias CCI Pré-Filtradas - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
O CCI é, sem dúvida, um indicador útil.

A única coisa que me incomoda é a sua "aspereza" ou "estar nervoso". Ele salta em súbitas mudanças muito rapidamente e, às vezes, ele simplesmente limita sua utilidade. As formas tradicionais de suavização, simplesmente, não são boas o suficiente por uma razão simples: os picos tão característicos do CCI são perdidos com qualquer tipo de suavização (e eu quero dizer qualquer uma).

A ideia deste aqui não é para suavizar o resultado, mas para filtrar o preço primeiro e depois usar esses preços no cálculo do CCI. E, considerando tudo, os resultados são surpreendentemente bons.

O indicador CCI Pré-filtrado com uma adição de 18 tipos possíveis de médias que podem ser utilizadas para uma pré-filtragem.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16769

