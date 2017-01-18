Como puede ver, la versión T3 es muy suavizada, incluso sin el uso del suavizado adicional (es una de las razones porque a algunas versiones de Velocity ha sido añadida JMA, para hacerla más suave que el original, pero por esta razón también se aumenta el retardo). En la versión T3, el aumento del retardo no ocurre.



Una de las ventajas de T3 consiste en que Usted puede controlar la «velocidad» del indicador.



