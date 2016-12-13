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Индикаторы

CCI Averages Pre-Filtered - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3486
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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CCI — без сомнения, полезный индикатор.

Единственная вещь, которая меня беспокоила, — это его "шероховатости", "нервность". Он очень быстро подскакивает при внезапных изменениях, и иногда это ограничивает возможности его использования. Традиционные способы сглаживания недостаточно хороши по одной простой причине: пики, настолько характерные для CCI, теряются при использовании любого типа сглаживания.

Идея индикатора — не в том, чтобы сглаживать результаты, а в том, чтобы предварительно отфильтровать цены, и уже только после этого рассчитывать по ним CCI. И, принимая это всё во внимание, результаты удивительно неплохие.

Мы имеем индикатор CCI с префильтрацией, которую можно осуществлять на выбор по 18 типам средних.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16769

RSI Floating Levels RSI Floating Levels

Добавлено заполнение областей для зон перекупленности и перепроданности.

T3 Velocity T3 Velocity

Версия индикатора Velocity в формате Т3.

RSI Filter RSI Filter

RSI, предназначенный для использования в качестве фильтра.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Отрисовывает горизонтальные линии на равном расстоянии друг от друга.