CCI — без сомнения, полезный индикатор.



Единственная вещь, которая меня беспокоила, — это его "шероховатости", "нервность". Он очень быстро подскакивает при внезапных изменениях, и иногда это ограничивает возможности его использования. Традиционные способы сглаживания недостаточно хороши по одной простой причине: пики, настолько характерные для CCI, теряются при использовании любого типа сглаживания.



Идея индикатора — не в том, чтобы сглаживать результаты, а в том, чтобы предварительно отфильтровать цены, и уже только после этого рассчитывать по ним CCI. И, принимая это всё во внимание, результаты удивительно неплохие.



Мы имеем индикатор CCI с префильтрацией, которую можно осуществлять на выбор по 18 типам средних.







