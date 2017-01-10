CCI 毫无疑问是一款有用的指标。

唯一令我困惑的是它的 "粗糙度" 或 "神经质"。它在价格急速突变时会跳迁, 有时它会简单地限制其效用。出于一个简单的原因, 传统的平滑方法难以胜任: CCI 所特有的峰值会随着任一种平滑 (我的意思是任意种类) 而丢失。



这一想法不是为了平滑结果, 而是先过滤价格, 然后在 CCI 计算中使用这些过滤后的价格。而且, 考虑到一切, 结果令人惊讶的优异。



此为预过滤 CCI 指标. 附带 18 种可作为预过滤的均化类型。







