代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CCI 预过滤均线 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2326
等级:
(25)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
CCI 毫无疑问是一款有用的指标。

唯一令我困惑的是它的 "粗糙度" 或 "神经质"。它在价格急速突变时会跳迁, 有时它会简单地限制其效用。出于一个简单的原因, 传统的平滑方法难以胜任: CCI 所特有的峰值会随着任一种平滑 (我的意思是任意种类) 而丢失。

这一想法不是为了平滑结果, 而是先过滤价格, 然后在 CCI 计算中使用这些过滤后的价格。而且, 考虑到一切, 结果令人惊讶的优异。

此为预过滤 CCI 指标. 附带 18 种可作为预过滤的均化类型。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16769

RSI 浮动级别 RSI 浮动级别

在超买和超卖区域加上填充的数组。

T3 速率 T3 速率

速率的 T3 版本

RSI 滤波器 RSI 滤波器

有意作为滤波器使用的 RSI。

绘制心理级别 绘制心理级别

绘制等距水平线。