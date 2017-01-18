Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI Floating Levels - indicador para MetaTrader 5
Está claro que cualquier RSI puede ser el indicador tendencial (porque incluso en los cálculos largos, los niveles se soportan en los valores utilizados), y que el problema de aplanamiento, por lo menos en su mayor parte, se resuelve de esta manera. Este método abre una «vida nueva» para el RSI de siempre.
Ha sido añadido el llenado de las zonas de sobrecompra y sobreventa. Además, se puede elegir el modo de cálculo de RSI (regular, RSI de Wilder, RSX and RSI de Cuttler), así como el suavizado de Jurik para el valor de RSI. Sólo hay una observación adicional: este modo de cálculo de RSI conviene usar en un período largo, sin la pérdida de la «señal».
