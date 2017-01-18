Por más funcional que sea RSI, hay una propiedad que limita su uso: «propiedad de aplanamiento». Con RSI, el problema consiste en el hecho de que cuanto más largo que sea su período, más plano se hace. Es obvio que no hay que usar los mismos niveles para ambos RSI, y que el inferior prácticamente nunca alcanza estos niveles. También es evidente que RSI tiende a «trabajar» dentro de un determinado rango de valores que se determinan por su longitud. En esto consiste la idea del indicador adjunto: usar el rango como base para los niveles y adaptarlo a los cambios en estos rangos para marcar los niveles comerciales.

Está claro que cualquier RSI puede ser el indicador tendencial (porque incluso en los cálculos largos, los niveles se soportan en los valores utilizados), y que el problema de aplanamiento, por lo menos en su mayor parte, se resuelve de esta manera. Este método abre una «vida nueva» para el RSI de siempre.



Ha sido añadido el llenado de las zonas de sobrecompra y sobreventa. Además, se puede elegir el modo de cálculo de RSI (regular, RSI de Wilder, RSX and RSI de Cuttler), así como el suavizado de Jurik para el valor de RSI. Sólo hay una observación adicional: este modo de cálculo de RSI conviene usar en un período largo, sin la pérdida de la «señal».





