Indicadores

Volume weighted MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2664
Ranking:
(21)
Publicado:
vema_macd.mq5 (6.93 KB) ver
Igual que para volume weighted EMA, Usted puede elegir entre los volúmenes reales y de tick (para los símbolos que soportan los volúmenes reales).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16747

