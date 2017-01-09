CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MACD ponderado por volume - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
5288
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O mesmo que para a EMA ponderada por volume aqui você pode escolher entre o volume de ticks e o volume real (para símbolos que suportam volumes reais).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16747

EMA Ponderada por Volume EMA Ponderada por Volume

Você pode escolher se deseja usar o volume real ou o volume de ticks.

Variação de Hull Variação de Hull

A média móvel variação de Hull permite ajustar a velocidade da HMA.

DMI de Wilder Ponderado por Volume DMI de Wilder Ponderado por Volume

Este é o DMI de Wilder Ponderado por Volume (o ADX).

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Indicador de médias, que contém 18 tipos de médias disponíveis.