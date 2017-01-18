Mira cómo descargar robots gratis
Averages MTF V2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1548
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Es una versión actualizada y mejorada del indicador. Ahora están disponibles 18 tipos de medias móviles (se puede elegirlas por el nombre en vez del número):
- MA simple
- MA exponencial
- EMA suavizada doble
- EMA doble
- EMA triple
- MA suavizada
- MA ponderada lineal
- MA ponderada parabólica
- Alexander MA
- MA ponderada de volumen
- MA de Hull
- MA triangular
- MA ponderada del seno
- Regresión lineal
- IE/2
- МА sin latencia
- EMA con latencia nula
- Leader EMA
