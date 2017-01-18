CodeBaseSecciones
Indicadores

Averages MTF V2 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1548
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Es una versión actualizada y mejorada del indicador. Ahora están disponibles 18 tipos de medias móviles (se puede elegirlas por el nombre en vez del número):
  • MA simple
  • MA exponencial
  • EMA suavizada doble
  • EMA doble
  • EMA triple
  • MA suavizada
  • MA ponderada lineal
  • MA ponderada parabólica
  • Alexander MA
  • MA ponderada de volumen
  • MA de Hull
  • MA triangular
  • MA ponderada del seno
  • Regresión lineal
  • IE/2
  • МА sin latencia
  • EMA con latencia nula
  • Leader EMA



