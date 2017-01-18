CodeBaseSecciones
Indicadores

Volume Weighted Wilder's DMI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
1692
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).

DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).

Permite usar 3 tipos de volúmenes:

  • sin volumen (en este caso, funciona igual como DMI original de Wilder);
  • volúmenes de tick (para los símbolos de Forex);
  • y «volúmenes reales» (para los símbolos que los tienen, Usted puede encontrarlos fácilmente: si elige el volumen real y no ve nada en el área del indicador, entonces sólo se puede trabajar con los volúmenes de tick para este símbolo).



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16748

