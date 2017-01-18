Mira cómo descargar robots gratis
Volume Weighted Wilder's DMI - indicador para MetaTrader 5
DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).
Permite usar 3 tipos de volúmenes:
- sin volumen (en este caso, funciona igual como DMI original de Wilder);
- volúmenes de tick (para los símbolos de Forex);
- y «volúmenes reales» (para los símbolos que los tienen, Usted puede encontrarlos fácilmente: si elige el volumen real y no ve nada en el área del indicador, entonces sólo se puede trabajar con los volúmenes de tick para este símbolo).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16748
