Hull Variation - indicador para MetaTrader 5
- 1348
La versión de la MA de Hull permite ajustar la velocidad de HMA.
Han sido añadidas las «utilidades» adicionales (timeframe múltiple, alertas, líneas de color no redibujables). Se puede controlar la «velocidad» mediante HMASpeed: cuanto más bajo sea este parámetro, más lenta será HMA. Yo desconozco de quién ha sido la idea de cambiar la velocidad de HMA pero me ha gustado, por eso les propongo esta versión (la MA original de Hull tiene el valor de la «velocidad» igual a 2).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16745
