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Volume weighted MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Точно так же, как и для volume weighted EMA, вы можете выбирать между тиковыми и реальными объемами (для символов, которые в принципе поддерживают реальные объемы).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16747
Volume Weighted EMA
Вы можете выбирать, использовать реальные или тиковые объемы.Hull Variation
Вариация на тему МА Халла, позволяющая настраивать скорость HMA.
Volume Weighted Wilder's DMI
Объемно-взвешенная DMI Уайлдера (реальная ADX).Averages MTF V2
Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.