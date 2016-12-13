CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volume weighted MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3464
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Точно так же, как и для volume weighted EMA, вы можете выбирать между тиковыми и реальными объемами (для символов, которые в принципе поддерживают реальные объемы).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16747

Volume Weighted EMA Volume Weighted EMA

Вы можете выбирать, использовать реальные или тиковые объемы.

Hull Variation Hull Variation

Вариация на тему МА Халла, позволяющая настраивать скорость HMA.

Volume Weighted Wilder's DMI Volume Weighted Wilder's DMI

Объемно-взвешенная DMI Уайлдера (реальная ADX).

Averages MTF V2 Averages MTF V2

Индикатор скользящих средних, который содержит 18 их типов.