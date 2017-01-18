CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Volume Weighted EMA - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1602
Ranking:
(15)
Publicado:
vema.mq5 (5.89 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

A diferencia de MetaTrader 4, MetaTrader 5 puede tener volúmenes «reales» para algunos símbolos.

En este indicador se puede elegir el uso de los volúmenes reales o de tick (que están establecidos por defecto para los instrumentos Forex). En caso de los instrumentos de divisas, los volúmenes reales y de tick coinciden.


>


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16746

Hull Variation Hull Variation

La versión de la MA de Hull permite ajustar la velocidad de HMA.

Keltner Channel Oscillator Keltner Channel Oscillator

Canal de Keltner bien conocido en una visualización nueva.

Volume weighted MACD Volume weighted MACD

MACD con posibilidad de elegir entre los volúmenes reales y de tick.

Volume Weighted Wilder's DMI Volume Weighted Wilder's DMI

DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).