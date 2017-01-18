Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volume Weighted EMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1602
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
A diferencia de MetaTrader 4, MetaTrader 5 puede tener volúmenes «reales» para algunos símbolos.
En este indicador se puede elegir el uso de los volúmenes reales o de tick (que están establecidos por defecto para los instrumentos Forex). En caso de los instrumentos de divisas, los volúmenes reales y de tick coinciden.
>
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16746
Hull Variation
La versión de la MA de Hull permite ajustar la velocidad de HMA.Keltner Channel Oscillator
Canal de Keltner bien conocido en una visualización nueva.
Volume weighted MACD
MACD con posibilidad de elegir entre los volúmenes reales y de tick.Volume Weighted Wilder's DMI
DMI ponderada de volumen de Wilder (ADX real).