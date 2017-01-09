Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Volume weighted MACD - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1593
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das gleiche wie bei volumengewichteter EMA. Sie können hier zwischen Tickvolumen und echtem Volumen wählen (für Instrumente, die echte Volumen überhaupt anbieten).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16747
