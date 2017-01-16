無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ボリューム加重MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 3566
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ボリューム加重EMAと同じく、ティックボリュームか実ボリューム（実ボリュームをサポートする銘柄の場合）を選択できます。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16747
