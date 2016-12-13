Добавление "авто" к названию означает, что индикатор по факту действительно показывает корреляцию с самим собой. Так что мы имеем "автоверсию" индикатора ранговой корреляции Спирмена.



Добавлены окрашенные зоны (чтобы облегчить обнаружение пересечения верхнего или нижнего уровня), а также Хайкен Аши в стандартный выбор цен.





