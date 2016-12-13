Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Spearman Rank Autocorrelation - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2578
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Добавление "авто" к названию означает, что индикатор по факту действительно показывает корреляцию с самим собой. Так что мы имеем "автоверсию" индикатора ранговой корреляции Спирмена.
Добавлены окрашенные зоны (чтобы облегчить обнаружение пересечения верхнего или нижнего уровня), а также Хайкен Аши в стандартный выбор цен.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16742
Keltner Channel
Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.Leader of the MACD
Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом.
Parabolic SAR - индикатор Параболик.
Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.Keltner Channel Oscillator
Широко известный канал Келтнера в новой визуализации.