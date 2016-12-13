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Индикаторы

Spearman Rank Autocorrelation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2578
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Добавление "авто" к названию означает, что индикатор по факту действительно показывает корреляцию с самим собой. Так что мы имеем "автоверсию" индикатора ранговой корреляции Спирмена.

Добавлены окрашенные зоны (чтобы облегчить обнаружение пересечения верхнего или нижнего уровня), а также Хайкен Аши в стандартный выбор цен.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16742

Keltner Channel Keltner Channel

Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.

Leader of the MACD Leader of the MACD

Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом.

Parabolic SAR - индикатор Параболик. Parabolic SAR - индикатор Параболик.

Parabolic SAR, который решает некоторые проблемы существующих PSAR-индикаторов и корректно рассчитывает значения.

Keltner Channel Oscillator Keltner Channel Oscillator

Широко известный канал Келтнера в новой визуализации.