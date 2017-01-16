無料でロボットをダウンロードする方法を見る
スピアマン順位相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ
「自動」の追加は、実際にはこの指標がそれ自身との相関を示すためです。したがって、これはスピアマンSpearman順位指標の自動相関バージョンです。通常の平均足の価格の選択のほかにゾーンを追加しました（上または下の交差を簡単に見つけるため）。以下は計算に（ha open + ha close + ha high + ha low / 4）の平均足平均が使用された例です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16742
